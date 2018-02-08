日期:2月8日消息，2018年羽毛球亞洲團體錦標賽在馬來西亞繼續進行，中國男隊以2連勝排名小組第一出線。在與中國香港隊的交鋒中，石宇奇2比0獲勝為球隊拿到開門紅，中國隊之後連續贏球，他們以5比0擊敗中國香港隊。

中國隊和香港隊之前均為1勝，他們都已提前出線。與首戰新加坡隊相比，中國隊調整了三單，換成了趙俊鵬。石宇奇在首場遇到香港隊的一單伍家朗，伍家朗剛剛在中國的羽超聯賽幫助廈門隊奪冠。首局兩人爭奪較為激烈，石宇奇把握住關鍵分拿下，之後他乘勝追擊在第二局迅速拉開，他最終耗時40分鐘以21比17、21比10連下兩城獲勝，中國隊先拿1分。

第二場是男雙對決，何濟霆/譚強出師不利以12比21先丟一局，可這之後他們迅速反彈，在場上逐漸佔據上風，他們以兩個21比15連扳兩局，從而以2比1逆轉戰勝香港隊的柯展聰/鄧俊文，這場比賽進行了46分鐘。中國隊以2比0領先。

喬斌和香港隊的黃永棋在第三場相遇，兩人的爭奪異常激烈，雙方打滿三局激戰了1小時8分鐘，最終喬斌把握住機會以2比1（21比11、19比21、21比13）險勝，中國隊以3比0提前確保勝利。

最後兩場比賽中，韓呈愷/周昊東2比0（21比12、21比14）擊敗中國香港的張德正/楊銘諾，趙俊鵬以2比0（21比19、21比14）力克香港隊的李卓耀，中國隊以5比0橫掃香港隊。中國隊兩戰全勝排名A組第一，香港隊1勝1負位居第二，兩隊一同出線。

（Chimera）