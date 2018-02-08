日前，《塞爾達無雙：海拉魯全明星豪華版（Hyrule Warriors: Definitive Edition）》曝光了首部角色預告片，林克、塞爾達公主、茵帕等角色登場，同時本作原創角色拉娜、琳克爾、席亞、瓦爾加、威茲羅等角色也在視頻中進行了介紹。

《塞爾達無雙：海拉魯全明星豪華版》作為3DS及Wii U平台的《塞爾達無雙（Hyrule Warriors）》的加強版，包含了原版遊戲的全部內容以及後續推出的4部DLC，並增強了遊戲畫質。本作登場角色將達到29名。

遊戲還針對Switch平台進行了優化，使遊戲支持分屏雙人合作，玩家可以使用Joy-Con手柄與朋友合作戰鬥。此外，《塞爾達傳說：曠野之息（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）》的服裝也會作為特別內容加入到本作中。

《塞爾達無雙：海拉魯全明星豪華版》預定於2018年3月22日在日本發售，並於今年春季在北美和歐洲發售。各位玩家敬請期待。

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王正，IGN中國的遊戲編輯。曾覽三國群雄，大話西遊仙蹤。把盞金瓶酒，似夢似幻似空。未醒，未醒，那堪紅樓春風。