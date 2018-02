日前,《塞爾達無雙:海拉魯全明星豪華版(Hyrule Warriors: Definitive Edition)》曝光了首部角色預告片,林克、塞爾達公主、茵帕等角色登場,同時本作原創角色拉娜、琳克爾、席亞、瓦爾加、威茲羅等角色也在視頻中進行了介紹。

《塞爾達無雙:海拉魯全明星豪華版》作為3DS及Wii U平台的《塞爾達無雙(Hyrule Warriors)》的加強版,包含了原版遊戲的全部內容以及後續推出的4部DLC,並增強了遊戲畫質。本作登場角色將達到29名。

遊戲還針對Switch平台進行了優化,使遊戲支持分屏雙人合作,玩家可以使用Joy-Con手柄與朋友合作戰鬥。此外,《塞爾達傳說:曠野之息(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》的服裝也會作為特別內容加入到本作中。

《塞爾達無雙:海拉魯全明星豪華版》預定於2018年3月22日在日本發售,並於今年春季在北美和歐洲發售。各位玩家敬請期待。

王正,IGN中國的遊戲編輯。曾覽三國群雄,大話西遊仙蹤。把盞金瓶酒,似夢似幻似空。未醒,未醒,那堪紅樓春風。