1月28日SBL超級籃球聯賽在桃園巨蛋因雨漏水延賽，引發不少網友熱議，沒想到這次場館因雨延賽的狀況會再度發生，但這次是在NBA的鵜鶘與溜馬隊之役。

當場館人員拿出水桶來接水，並拿出拖把吸水時，溜馬隊教練Nate McMillan表示，球員跟教練都不想冒風險，因為不知道雨水何時降下。

現場球迷有些一經等不及走人，但也有些在現場報以噓聲，官方表示，雨水是先流到音響，再流到場中，不過一開始的確沒有太多人發現此狀況。

一開始要延賽30分鐘左右，不過就算場地已經乾了，球員還是沒有開始熱身，不過為了安全起見，延賽或許也是不錯的選擇。