▲花蓮強震後，不少飯店皆提供免費住宿、盥洗休息空間，供受災民眾及救災人員使用。（圖／王朝大飯店）

花蓮強震已傳出不少災情，當地民宿及飯店業者紛紛投入賑災工作，提供免費住宿、盥洗休息空間，供受災民眾及救災人員使用，還有飯店主廚組成義煮團，在救災現場發送餐食給災民與搜救隊員。

旅宿訂房平台 AsiaYo 與花蓮民宿協會聯合，整理出花蓮地區願意提供免費住宿、盥洗休息的民宿清單，目前已有 11 家民宿業者支援，共釋出近 150 個房間，免費提供給受到震災影響的居民。

▲有 11 家民宿業者支援，共釋出近 150 個房間，免費提供給受到震災影響的居民。（圖／AsiaYo）

▲已提供免費客房的旅宿業者現況。（圖／AsiaYo）

至於台北王朝酒店也自即日起，免費提供 10 間客房，讓有需要的受災戶及受困旅客免費住宿。凡是花蓮市區受災戶及花蓮統帥飯店住客即可申請，每房至多可入住 5 晚，並每日提供兩客早餐。

此外，也有不少地方業者投入賑災工作，福容大飯店主廚鍾易庭號召廚師團隊集結組成義煮團，聯繫新北搜救隊，自昨日下午五點半發送 200 人份餐食給災民與搜救隊員，冷冷的震後夜，暖了大家的心。