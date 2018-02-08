▲公車離去後，仍有上百位民眾在場，一齊倒數，不捨的離去。（圖／高雄市交通局提供 , 2018.02.07）

高雄車站前公車轉運站7日深夜在近4百位民眾的「5、4、3、2、1」倒數聲中關閉大燈，最後三班公車搭載滿滿的乘客做最後巡禮，依依不捨之情溢於言表。這項有意義活動吸引近4百位民眾參與，把公車轉運站擠得水洩不通，許多民眾更是從下午開始就在現場排隊，準備搭上最後三班公車，有的自備板凳、或坐、或站，手機閃個不停，就為紀錄最後一刻。

就讀高師大附中李姓學生說，下午5點就來到轉運站，上下學或到補習班，每天都會到轉運站搭公車、很不捨，但為了更美好的未來也只能接受。當阿公的陳姓歐吉桑則說，很懷念、很不捨，當年還有車掌小姐，有學生票，拍了很多照片留下來紀念。

高雄公車轉運站8日進行拆除，營運43個年頭，乘載許多高雄市民大大小小回憶，為讓民眾能把握最後時光再次重溫公車轉運站帶來的酸甜回憶，交通局特別於7日深夜11時30分舉辦從轉運站出發100路、301A、60路三班公車最後巡禮。



交通局長陳勁甫向到場民眾表示，配合鐵路地下化工程，不得已要拆這座轉運站，這是一項蛻變，未來配合地下化工程都市景觀會更美好，二年之後會有一座全新的公車轉運站。陳勁甫特別提醒民眾有三個候車站取代拆除的轉運站，搭車民眾請改至中山一路(河北二路口)或建國三路(同愛街口)及舊大遠百前臨時公車站搭乘市公車。

7日深夜11時30分最後三班公車抵達轉運站，民眾爭相搭上公車，如同沙丁魚般車內擠的滿滿，擠不進去的只好站在外面目送，運將也很貼心繞一圈做最後巡禮，車內、車外互相揮手大喊「珍重！再見了」。 公車離去後，仍有上百位民眾在場，一齊倒數5、4、3、2、1關閉大燈，但仍有許多民眾沒有離開，也拿起相機、手機紛紛紀錄最後時刻，直到施工廠拉起封鎖線才一一不捨的離去。