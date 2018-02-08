木棒聯賽／在黑豹旗投到發抖 王志煊率隊搶勝NOWnews今日新聞 (2018-02-08 13:34)
成德高中在高中木棒聯賽第三階段首戰對上西苑的比賽中，靠著先發投手王志煊5局失2分的帶領下，以8:2擊敗對手。
高一的王志煊，球質和穩定性受到總教練陳同霆青睞，銜命擔綱第三階段首戰的先發投手，他不負教練的期待，投5局被敲出5支安打，投出1次保送，失2分皆為非自責分，率領球隊奪勝。
王志煊表示，其實今天自己的狀況沒有很好，球路有點偏高，到後面才慢慢調適到好。他在前2階段都有擔任先發，所以就算是第三階段首戰，也沒有感到特別大的壓力。
在黑豹旗先發時，王志煊因為太緊張投到在發抖，不過經過半年的成長，他現在面對比賽比較不會這麼緊張了，還笑說：「現在不是緊張發抖，有時候是冷到會發抖。」
王志煊表示，木棒聯賽打到現在，覺得自己的心態進步很多，在面對打者時的信心也增加許多，而且教練交代的任務都有確實達成，陳同霆也有看到他的成長：「王志煊穩定性和抗壓性都有進步。」
王志煊在球隊主要擔任先發投手，他表示，自己有在加強體能，因此在先發投球時也越來越穩定，並且拉長投球局數。王志煊對於自己的變化球相當有自信，擅長的球路為曲球和變速球，變速球主要是在兩好球後和打者對決的決勝球。
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