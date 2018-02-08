撫養孩子成為德國家庭致貧因素北京新浪網 (2018-02-08 13:10)
新華社柏林２月７日電（鄭揚 任珂）德國貝塔斯曼基金會７日公佈的研究報告顯示，撫養孩子成為德國家庭致貧的一個因素。
由貝塔斯曼基金會委託德國波鴻魯爾大學進行的研究表明，過去２５年，德國撫養孩子的家庭比沒有孩子的家庭經濟狀況要差。
貝塔斯曼基金會主席約爾格·德雷格爾說，每增加一個孩子，家庭的經濟負擔就會加重。不幸的是，養育子女導致了家庭貧困。
報告顯示，有一個孩子的夫婦面臨貧困風險的概率為１３％，有三個孩子的夫婦提高到１８％，而單親父母面臨貧困風險的概率則高達６８％。
德雷格爾認為，消除貧困應該成為德國家庭政策的中心，最重要的是給單親父母提供強有力的支持。
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