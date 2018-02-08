（中央社記者吳家豪台北2018年2月8日電）農曆年春節倒數，進入採買年貨高峰期，電商業者創業家兄弟（8477）近半個月內的年節伴手禮盒銷量較平時增加10倍，轉投資的行動購物平台松果購物新春檔期業績較去年成長3.6倍。



創業家兄弟今天發布新聞稿指出，旗下三大垂直平台生活市集、好吃市集、3C市集春節檔期至今銷量年增1.6倍，分別以居家收納、年菜年貨、清潔家電類別買氣居冠；好吃市集內部數據顯示，近半個月內，年節伴手禮盒銷量較平時增加超過10倍。



松果購物新春業績也創新高，整體業績較去年春節活動期間增加3.6倍。松果購物發現，由於華人過年有穿新衣的習俗，統計春節檔期銷售數據，服飾類商品占總銷售近2成，也因為天氣寒冷，以保暖訴求的衣服銷售最佳。



富邦媒（8454）旗下momo購物網表示，今年過年時間雖然較晚，但買氣相較於去年卻更熱絡；從銷售榜可以觀察到，民眾最愛選購的仍為傳統甜糖、核棗堅果及涮嘴型零食，送禮方面則偏好高檔的鮑魚及包裝精緻的日本品牌禮盒。