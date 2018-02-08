新華社北京２月８日電 新聞分析：「法德雙核」能否重振歐洲

新華社記者張偉 葛晨

歐洲期待已久的「法德雙核」終於將步入正軌。德國組閣談判７日取得突破性進展，這意味著德國即將走出國內政治僵局，抽出精力與法國攜手推進歐盟改革。

自法國總統馬克龍去年９月提出重塑歐盟計劃以來，歐洲輿論樂觀預測，如果法德能夠聯手，面臨困境的歐洲一體化或迎來１０多年來最重要機遇。但「法德雙核」想要重振歐洲，依然面臨不少考驗。

戰略共識

歷史上，「法德雙核」一直是推動歐盟建設的重要力量。但２００９年歐債危機以來，默克爾領導的德國在歐洲的領導力進一步凸顯，而法國領導人受制於國內因素，難有作為，這直接導致歐洲出現「德強法弱」的局面。

馬克龍去年上台後在一定程度上扭轉了這一局面。馬克龍指出，過去１０年是歐盟建設白白荒廢的１０年，現在需要從根本上、源頭上重建歐洲。為此，他去年９月在巴黎索邦大學發表演講，提出重塑歐盟的宏大構想，並在歐洲範圍內引發強烈反響。

法國重塑歐盟的設想得到德國積極回應，法德由此展開積極互動。馬克龍在接受德國《明鏡》周刊採訪時說，他與默克爾保持密切協調，甚至把演講稿提前給了默克爾。今年１月達沃斯世界經濟論壇期間，默克爾和馬克龍高調亮相，向外界傳遞出「歐洲回來了」的明確信號，並且一致呼籲建設「更加強大的歐盟」。

法德兩國領導人在歐盟改革問題上發出一致聲音，除了現實需要，更是基於一種戰略共識。面對當前國際和地區形勢經歷大變革，尤其是英國脫歐和逆全球化思潮湧動，法德再次意識到，只有以歐洲為依託，它們才能在國際舞台上立足，而要以歐洲為依託，就需要發揮「法德雙核」的作用。

對於這一點，馬克龍看得很清楚。他說：「我們的國際地位取決於一個強大的歐洲，而一個強大的歐洲取決於法國與德國以及其他國家分享領導力的能力。」

執政多年的默克爾同樣理解，德國利益也紮根於歐洲一體化架構。參與聯合組閣的德國社民黨領導人、歐洲議會前議長舒爾茨更是把歐洲議題作為首要議題。

多重挑戰

「法德雙核」已展示出共同的政治意願，但在能否化解在歐元區改革等關鍵問題上的分歧、協調立場為歐洲一體化確定新方向和注入新動力等方面，兩國面臨多重挑戰。

首先是歐元區改革問題，這也是當前歐盟改革的關鍵。當前，歐元區經濟復甦勢頭明顯，但依然存在發展不平衡、缺乏統一財政政策等結構性問題。對此，馬克龍主張建立歐元區預算制度，向所有共同投資的項目提供資金，幫助最困難地區。而這與歐債危機以來，德國一貫主張的財政緊縮政策不符，而且意味著德國要出更多的錢進行轉移支付。

出口強勁的德國是歐元最大受益者，但一旦涉及具體利益，德國民眾又反對「政府拿納稅人的錢去救助其他國家」。因此，歐元區改革關鍵還在德國，在於德國政府如何處理國內政治和歐洲一體化的關係。

其次是如何處理與其他歐盟成員國的關係。在歐盟改革上，馬克龍主張歐元區先行、構建「多速歐洲」。這已經引起波蘭、保加利亞等不少中東歐國家的擔憂，認為自己今後會淪為歐盟內部的「二等公民」。因此，「法德雙核」在推進改革中，還需考慮如何團結更多國家，防止加劇歐盟內部分裂。

再次是改革的時間窗口。法德原定今年３月前就歐元區改革達成「共同立場」，並希望歐元區成員國在今年６月前達成改革「路線圖」。但德國組閣幾經波折，已經拖累了原定的改革進度。分析人士認為，留給法德進行歐盟改革的「窗口期」只有一兩年時間，而除了歐元區改革外，「法德雙核」還需就防務合作、數字經濟、科技發展等一體化建設的其他領域拿出一個更為綜合的方案，並且付諸實施。

最後是重塑民眾的信心。英國公投脫歐和民粹主義政黨興起，都反映出民眾日益上升的疑歐情緒。歐盟誕生之初曾作為一個和平計劃，但現在更多歐洲人把歐盟視為缺乏遠見的官僚機構。如何讓歐洲一體化進程贏得民心，也是法德需要解決的根本問題。