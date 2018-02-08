美參院外委會通過台灣旅行法 外交部歡迎中央社 (2018-02-08 13:15)
（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國聯邦參議院外交委員會無異議通過「台灣旅行法」，法案鼓勵台美所有層級官員互訪。外交部今天對此表達歡迎與感謝，也將密切注意這項法案未來送交參院院會審議的後續發展。
美國聯邦眾議院1月通過台灣旅行法法案後，送交參議院，參議院外委會7日無異議通過後，將送院會表決。由於參議院外委會採用的是眾議院版本，意味著參議院院會若是通過，將不需要兩院再協商新版本，可直接送白宮由總統簽署後生效。
台灣旅行法法案提到，美國國會認為「台灣關係法」制定以來，美國對台灣高層官員訪美的自我設限，讓台美始終缺乏有效溝通，阻礙雙方關係發展，「美國政策理應促進美國與台灣間所有層級的官員互訪」。
對此，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會回答記者詢問時表示，美國參院外委會通過「台灣旅行法案」（H.R.535），「外交部對此表示歡迎及感謝」。
他說，這項發展再次展現美國國會兩院兩黨議員對深化台美關係，以及強化兩國官員互動交流的堅定支持，外交部將密切關注這項法案未來送交參院院會審議的後續發展。
此外，李憲章表示，外交部樂見美國行政部門近年來持續派遣各部會資深官員訪台，就商務投資、文化教育、能源合作等各項重要議題進行交流，可見美國行政部門與國會在推動雙邊實質互動方面，有共同善意與努力。
美國與中華民國1979年終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；而美國過去派閣員訪台，會避開敏感的國防與外交官員，多以商務、教育部門的交流為主。（編輯：林淑媛）1070208
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MARIUM 泳裝 MAR-3009W．marium 防水袋．marium 泳裝 湖藍．marium．MARIUM MIZUNO 85YA．marium 競賽泳裝．marium 連身裙．marium 泳鏡．marium 泳褲．marium 泳帽．marium 平口泳褲．marium 二件式泳裝．MARIUM 半身水母衣 防曬衣．MARIUM 兩件式．marium 方向盤．MARIUM MIZUNO．MARIUM 三角．marium 背心．marium 泳裝．marium 兩件．marium 吸水巾．MARIUM MAR-1503．marium 罩衫．MARIUM 四角．marium 棉花糖．marium 泳衣
花蓮地震凌晨4時災情統計：2死202傷【NOWnews今日新聞】
花蓮地震 特戰官兵加入救援【中央社】
蔡總統：已下令國軍盡全力協助救災【中央社】
花蓮地震 花防部指揮官刻正勘災【中央廣播電台】
蔡總統了解救災情況（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》