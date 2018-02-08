（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國聯邦參議院外交委員會無異議通過「台灣旅行法」，法案鼓勵台美所有層級官員互訪。外交部今天對此表達歡迎與感謝，也將密切注意這項法案未來送交參院院會審議的後續發展。



美國聯邦眾議院1月通過台灣旅行法法案後，送交參議院，參議院外委會7日無異議通過後，將送院會表決。由於參議院外委會採用的是眾議院版本，意味著參議院院會若是通過，將不需要兩院再協商新版本，可直接送白宮由總統簽署後生效。



台灣旅行法法案提到，美國國會認為「台灣關係法」制定以來，美國對台灣高層官員訪美的自我設限，讓台美始終缺乏有效溝通，阻礙雙方關係發展，「美國政策理應促進美國與台灣間所有層級的官員互訪」。



對此，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會回答記者詢問時表示，美國參院外委會通過「台灣旅行法案」（H.R.535），「外交部對此表示歡迎及感謝」。



他說，這項發展再次展現美國國會兩院兩黨議員對深化台美關係，以及強化兩國官員互動交流的堅定支持，外交部將密切關注這項法案未來送交參院院會審議的後續發展。



此外，李憲章表示，外交部樂見美國行政部門近年來持續派遣各部會資深官員訪台，就商務投資、文化教育、能源合作等各項重要議題進行交流，可見美國行政部門與國會在推動雙邊實質互動方面，有共同善意與努力。



美國與中華民國1979年終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；而美國過去派閣員訪台，會避開敏感的國防與外交官員，多以商務、教育部門的交流為主。（編輯：林淑媛）1070208