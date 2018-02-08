評柯P受女人庇護 呂秀蓮：看起來滿像的中央社 (2018-02-08 13:12)
（中央社記者范正祥台北8日電）有媒體報導，算命師告訴台北市長柯文哲這生很好命，一輩子都受女人庇護。前副總統呂秀蓮今天對此評論，「看起來滿像的」。
呂秀蓮上午在張榮發基金會國際會議中心主持「女人談政治」，邀請民主進步黨台中市中西區議員參選人陳俞融等人與談，評議女性參政、女性心聲等話題。
在與談過程中，呂秀蓮提及，應讓更多女性參與公共事務，女性擁有權力可以消弭戰爭，維護和平。她說，人類歷史上，大部分權力掌握在男性手裡，絕大多數戰爭也是男性發動。如果讓女性掌有權力，或許比較容易消弭戰爭，維護和平。
呂秀蓮隨後話題一轉指出，2月7日她在網路媒體信傳媒看到一篇報導，說算命師告訴柯文哲這生很好命，一輩子都受女人庇護。她轉述報導中提及，柯文哲的「最強後盾」是妻子陳佩琪，「專屬發言人」是柯P母親何瑞英，「幫擋子彈的最悍秘書」是現任顧問、前市長辦公室主任蔡壁如，女性貴人還有總統蔡英文。
對於柯文哲被形容「受女人庇護」，呂秀蓮認為，「看起來滿像的」，她說，所以柯文哲大概深信這次（台北市長選舉爭取連任）蔡英文還是會「禮讓」他。
呂秀蓮進一步說出「感觸」，如果柯文哲擔任台北市長還是靠4個女人來「護持」，那設籍台北市的268萬市民要靠誰護持？不如乾脆找一位女性來護持。（編輯：林淑媛）1070208
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