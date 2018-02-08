（中央社記者王承中、陳俊華花蓮8日電）花蓮縣長傅(山昆)萁今天表示，已報請行政院，邀集相關部會全面體檢花蓮縣境內的危樓、房屋，盼災難不再發生，做好所有安全準備是縣政府應盡的責任。



花蓮震災釀成至少9死災情，衛福部長陳時中與傅(山昆)萁中午到花蓮縣殯儀館發放慰問金給罹難者江振昌、劉東騰家屬，及陸籍人士余妃的丈夫。



他說，對所有不幸罹難者致上最大的哀思，花蓮縣政府會盡全力協助家屬，盼家屬早日走出傷痛，盡快恢復正常生活。對於罹難的3名陸籍遊客，花蓮縣政府也會比照國人，提供最優的撫卹。



傅(山昆)萁說，已報請行政院，邀集相關部會對花蓮縣境內的危樓、房屋做全面的體檢，做好所有安全準備，是花蓮縣政府應盡的責任。（編輯：黃瑞弘）1070208