（中央社巴黎7日綜合外電報導）科學家表示，未來可能不鼓勵乳癌患者食用蘆筍和其他像是牛肉、乳製品、家禽、海鮮和大豆等食物，以降低癌細胞擴散到其他器官的風險。



法新社報導，研究人員希望藉由這項發現，找出防止女性乳癌細胞擴散至肺部、腦部、其他器官或骨骼形成腫瘤的方法，這個擴散過程稱為「轉移」，是癌症最常見的致死原因。



研究人員表示，實驗室老鼠實驗發現一種名叫天門冬醯胺（asparagine）的非必需化合物，可能是乳癌擴散的關鍵因子。



胺基酸（amino acids）是構成蛋白質的堆砌磚（building blocks），可由人體的每一個細胞產生，包括癌細胞，或從牛肉、乳製品、家禽、海鮮、蘆筍和大豆等食物中吸收。



英國癌症研究協會劍橋研究院（Cancer Research UK Cambridge Institute）的韓農（Greg Hannon）表示，在老鼠實驗中，「我們可以透過改變腫瘤細胞製造天門冬醯胺的能力，或用藥物降低老鼠體內可用的天門冬醯胺，或從飲食降低攝取天門冬醯胺，以減少癌細胞轉移」。



英國「衛報」（The Guardian）網站報導，韓農表示，天門冬醯胺似乎能幫助癌細胞轉變成一種容易從乳房透過血液流動擴散至其他器官的形式，進而在那裡生成繼發性腫瘤。



研究人員表示，這可能是研究首次發現，飲食改變與促使癌細胞擴散的生物途徑有關。



不過研究人員也說，現在針對天門冬醯胺在人類癌症扮演的角色做出結論，或提出飲食改變建議仍言之過早。



韓農告訴法新社：「這可能是個了不起的發現。」但他也強調，還有更多研究仍待完成。（譯者：葉俐緯/核稿：劉文瑜）1070208