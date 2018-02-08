（中央社記者陳俊華、王承中花蓮8日電）花蓮縣長傅(山昆)萁今天與衛生福利部長陳時中到花蓮縣殯儀館，發放新台幣120萬元慰問金給罹難者家屬。傅(山昆)萁說，縣政府會全力協助處理後續，並有集體公祭，請家屬節哀。



花蓮6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，造成花蓮路裂樓塌等多處災情。



傅(山昆)萁與陳時中約在中午12時，到花蓮縣殯儀館發放慰問金給罹難者江振昌、劉東騰家屬，及陸籍人士余妃的丈夫。每位台籍罹難者慰問金為120萬元。



傅(山昆)萁也緊握家屬的手，他說，花蓮縣政府依法可以動支發放20萬元慰問金，另外向社會各界募集愛心捐款40萬元，總共60萬元慰問金，與行政院一樣都發放60萬元；後續縣府會全力協助，並有集體公祭、告別式，請家屬節哀。



陳時中說，今天代表行政院長賴清德來表達慰問之意，這是非常遺憾的事情，請家屬節哀，相信後續縣政府會給最大的幫忙，中央也會一直支持。



罹難者劉東騰的妻子表示，這次震災非常意外，地震搖得很大，在花蓮住這麼久，花蓮一直是很好的地方，沒想到這次災難讓大家非常傷心。



傅(山昆)萁也對罹難者余妃的丈夫表示，這件事情非常抱歉，一點撫卹沒辦法代表什麼，只能聊表一點點哀思；後續大體要送回福建省或需要其他協助，縣府都會全力配合。（編輯：張銘坤）1070208