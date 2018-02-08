花蓮地震 統帥飯店生還者出院中央社 (2018-02-08 13:04)
（中央社記者程啟峰花蓮縣8日電）花蓮地震統帥飯店員工梁書瑋受困15小時後，昨天下午獲救送花蓮慈濟醫院，經留院觀察昨晚出院。
花蓮地震後，統帥櫃台人員梁書瑋6日受困，直到昨天下午3時左右獲救送醫，留院觀察時，同事還送來豬腳麵線慶祝他死裡逃生。
歷經15小時搜救，梁書瑋由救難人員攙扶下，哭著走出來，花蓮縣消防局副隊長、特搜隊長吳佳奇回想當時指出，救出梁書瑋的那一刻，現場搜救人員都動容了，也是令他最感動的時刻，一切的辛苦努力都值得了。
吳佳奇回想昨天搶救梁書瑋狀況表示，他調來統帥消防安檢圖在統帥人員協助下，了解受困員工可能位置，研擬救災計畫。他依平面圖研判受困位置從後門著手救援，鑿出一小洞與梁書瑋對話，梁書瑋雖無力多說，但很堅強，也努力透過敲牆回應救難人員。
花蓮地震造成統帥飯店傾倒，3名受困員工1死2傷，另一名生還員工陳明輝則沒送醫。（編輯：劉政權）1070208
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