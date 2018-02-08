（中央社記者黃麗芸台北8日電）部分外籍人士因花蓮地震而遺失證件，內政部移民署今天表示，已立即成立專案小組主動協助相關重新申辦證件、就醫和家屬緊急來台事宜，統計至上午11時30分共計協助31人。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，造成9死、267傷、58人失聯，花蓮縣政府除立即開設一級救援應變，軍警消也全力動員救災。



移民署副署長鐘景琨接受中央社訪問時表示，地震發生後，移民署也立即成立緊急應變小組，主動蒐集因地震而受傷或遺失證件的外來人口數量，包括台灣地區無戶籍國民、中國大陸地區人民、香港澳居民及外國人等資料。



鐘景琨說，移民署除派員前往花蓮慈濟醫院探視受傷旅客外，也協調聯繫陸委會、海基會、觀光局及外國駐台辦事處和旅行業者，處理有關災民家屬緊急來台事宜。



花蓮強震造成4名中國大陸籍自由行旅客罹難，鐘景琨指出，其中一名罹難的39歲婦人余妃在確定身分後，移民署立即會同相關單位緊急透過小三通方式，協助她的家屬來台處理後續事宜。



根據移民署統計截至今天上午11時30分資料顯示，編策列名受傷就醫及護照遺失請求協助者，共計就有31人。



鐘景琨表示，移民署除掌握多位遺失證件的旅客狀況外，也主動和代辦旅行社或旅客聯繫，協助他們申請補發證件等相關事宜。



他提醒，因應突發重大災害，外籍人士若因此滅失、遺失、污損外僑（永）居留證或入出境許可證等相關證件，或因傷需在台持續停留就醫治療等必要情形，移民署專案小組可儘速協助重新申請補發或辦理延期各類證件，且依規費法免徵規費，同時，也會協助災民家屬緊急來台等事宜。



鐘景琨說，若外籍人士有上述相關需求者，請與代辦旅行社、移民署各轄區服務站或專勤隊、以及花蓮救災指揮中心移民署專案小組聯繫即可。（編輯：黃于）1070208