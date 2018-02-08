（中央社首爾/江陵市8日綜合外電報導）南韓官員表示，知名花式滑冰雙人組閔秀拉和甘倫將於平昌冬奧開幕式演出，但唯恐演出歌曲提及主權爭議的「獨島」會觸怒日本，將刪去幾個敏感字眼。



開幕當天，南韓歌手素香（Sohyang）將演唱當地人琅琅上口的民謠「阿里郎」（Arirang Alone），閔秀拉（Min Yura）和甘倫（Alexander Gamelin）會隨音樂演出滑冰舞蹈。



「阿里郎」的歌詞唱道：「遙遠的東海有座孤獨的島，今天將再颳起強風。風拂上你小小的臉，獨島（Dokdo），昨夜你是否安眠？」



5日，日本才對南韓冬奧統一旗上印著的小藍點表達不滿，因為這藍點象徵日本海上數個島嶼，雖目前由南韓實質控制，日本卻也聲稱擁有主權。南韓口中的「獨島」，在日本則稱為「竹島」（Takeshima）。



路透社報導，南韓滑冰總會（Korea Skating Union）發言人說，將刪去「獨島、昨夜」等字。



南韓先前徵詢國際奧會（International Olympic Committee）意見，歌詞內容是否妥當，但國際奧會還在商議階段，南韓官員已先決定刪去敏感詞彙。



南韓滑冰總會發言人表示：「在等候國際奧會決定的同時，我們要滑冰選手準備沒有這些歌詞的演出版本，以避免爭議。」



平昌冬奧9日揭幕，日本首相安倍晉三預定會出席開幕式。當天南北韓將共持統一旗進場，也會組成同隊參加部分賽事。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070208