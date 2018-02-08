台南花蓮強震都碰到 李西河：救災優先中央社 (2018-02-08 12:59)
（中央社記者張榮祥台南8日電）花蓮6日地震釀成災情，台南在2年前的同一天也遭強震襲擊，花蓮縣警局長李西河當時就是維冠大樓倒塌所在的台南市永康警分局長，他今天受訪時說，當前最重要的是救災。
2016年2月6日強震，台南維冠大樓倒塌，釀成115人死亡。時隔2年的同一天，花蓮發生規模6.0的強震，造成大樓傾斜，多人傷亡災情。
李西河今天在花蓮救災前進指揮所，他接受中央社記者電話採訪時未多談過去的事，強調目前警方的職責就是調派警力在周遭戒備，讓救災作業順暢，另也查訪失聯者。
李西河具刑事專業，在擔任台南市警局永康分局長前，曾任台南市警局刑警大隊長，不久前才接任花蓮縣警局長，未料他任職的兩地，竟在隔2年的同一天發生強震。
台南警方提起此事，都肯定李西河有在台南的救災經驗，可以勝任花蓮的救災。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070208
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