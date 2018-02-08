7日晚上11點21分，發生規模5.7的地震，位置在花蓮縣政府東北方22.1公里，深度10公里，這是6日深夜規模6.0的主震之後，規模最大的一次餘震，8日凌晨零時到上午10點，已經出現6次顯著有感地震，8點54分到59分，短短5分鐘內就有3次顯著有感地震，規模依序為4.8、4.6、4.0，震央則在花蓮縣吉安鄉、秀林鄉，震源深度都是不到10公里的淺層地震。



根據氣象局地震測報中心統計，截至8日中午點為止，主震之後已有224個大小餘震，前震次數為95個。



