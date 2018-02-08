乾癬除了造成皮膚不舒服、不美觀，根據研究還會增加心血管疾病及糖尿病罹患率，嚴重乾癬患者的心肌梗塞風險更高出正常人三倍，不可不慎。



（龐清廉報導）



乾癬是一種皮膚常見的慢性反覆發作病症，台灣罹患乾癬的人口估計約有10萬名，大多數的病人都在20~30歲之間發病。奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊指出，乾癬是屬於免疫調節異常疾病，經過治療症狀會改善，但卻難以根治。



以日前一起病例為例，20歲的王姓大學生手臂有大片紅斑伴隨嚴重脫屑，已經讓他無法擁有正常的人際社交，直到接受乾癬口服用藥，搭配照光治療及外用藥膏塗抹，並改變自己的飲食生活習慣，治療三個月後才獲得改善。



醫師表示，乾癬的確切成因目前不明，但與免疫反應失調引起自體發炎徵狀有關。近幾年研究顯示，乾癬病人罹患肥胖、高血壓、心臟衰竭、糖尿病的機率是正常人的2倍，因心血管疾病死亡的風險比正常人高；若為嚴重的乾癬，心肌梗塞的風險高出正常人3倍，所以乾癬病人不可輕忽其疾病背後隱藏的危機！



目前的治療方式除了傳統療法，近幾年生物製劑如抗腫瘤壞死因子或抗介白素的發展更提供了治療上更多的選擇與更好的效果。醫師強調，雖然目前乾癬仍然是一個「會好，但不會斷根」的疾病，但如果能好好配合醫囑，從生活、飲食及藥物三方面著手，就能逆轉「癬」境，不只能讓皮膚症狀獲得控制，也能讓病人注意到與心血管及新陳代謝疾病的共病關係，進而預防嚴重併發症的發生。



