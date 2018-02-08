(健康醫療網／記者郭庚儒報導)

一名67歲張女士，反覆尿道發炎導致狹窄，飽受尿急、排尿困難，去年中旬開始無法順利導尿，就醫檢查發現尿道僅剩下小縫；所幸，透過「口腔黏膜重建尿道」，才終結痛苦的導尿人生。

尿道重建手術 根治尿道狹窄

收治個案的台北榮民總醫院泌尿部婦幼泌尿科主治醫師林志杰指出，該病患曾經到國外接受尿道擴張手術，但仍需自行導尿；事實上，再發性尿道狹窄，不論是進行尿道擴張術或尿道內切開術，成功率都很低，尿道重建手術才是根本治療方式。

男性尿道較長 容易感染而狹窄

林志杰醫師表示，尿道發炎、外傷、尿道接受治療後長期放置導尿管，以及尿道長瘤，都是引起尿道狹窄的常見原因，尤其男性尿道較長，更容易發生感染；不過，女性也可能發生尿道狹窄。

口腔黏膜取代尿道黏膜 降低再復發機率



林志杰醫師說明，運用口腔黏膜施行尿道重建手術，先將尿道狹窄結疤處切除後，取用口腔黏膜縫合於缺口處，就能完美取代尿道黏膜組織，有效降低狹窄、再復發的機率，大幅減輕病患排尿的痛苦，對於多次尿道切開術無效的病患，是一大福音。









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