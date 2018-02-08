萬大市場改建中繼場開工 柯：追加預算縮短工期中廣新聞網 (2018-02-08 13:01)
柯文哲推動萬大第一果菜及漁類批發市場改建，先期作業「華中橋下臨時中繼場」今天(8號)開工，柯文哲說，第一果菜及漁類批發市場改建，原本規劃經費140億元，不過要縮短工期，140億應該不夠，後續追加經費還需議會支持，會將工期縮短列為最有利標。(林麗玉報導)
臺北市萬大路第一果菜及漁類批發市場改建的中繼市場，2月8日由柯文哲主持開工典禮，工程預計今年9月完工，完工後，將提供漁產拍賣場進駐使用，有助後續第一果菜及漁類批發市場的改建工程。柯文哲主持開工典禮，柯文哲說，第一果菜及漁類批發市場改建經費預計要花140億元，採整體規劃、分段施工，改建勢在必行，必須做到成功為止，柯文哲也透露，他上午還簽了第二預備金，追加經費，因為如果要慢慢蓋或許140億元夠，但要縮短工程應該不夠，工期縮短也會列為最有利標。
柯文哲說，很多人都知道柯文哲很會省錢，不過從現在開始，要開始花錢，市場改建等重大工程都很花錢，尤其要縮短工期都很花錢，因為時間就是金錢，未來追加經費，還需要議會支持。
工務局新工處表示，萬大漁市臨時中繼拍賣場基地為華中橋下，面積達6,548平方公尺，與原拍賣場使用面積相同，將打造小型車位300格、大貨車位50格及機車位400格之停車空間，比起原有漁市批發場停車位100格，增加停車便利性；另外拍賣場所需之辦公空間、警衛室、競價管理室、洗手間及福利社等採貨櫃屋方式進行改裝，符合河川管理辦法規定，為可拆卸式臨時性設施，在颱風來襲時可配合機動撤離。
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