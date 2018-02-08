《奇迹暖暖》時光流轉之歌嶄新登場中央網路報 (2018-02-08 12:22)
主線關卡第17章正式登場 2位新角色亮相！
《奇迹暖暖》於本次更新後，正式推出主線關卡第17章「白櫻紛落的晚宴」。海櫻與暖暖一行人在調查莉莉斯總理尼德霍格手中項鍊的過程中，卻耳聞蘋果聯邦服裝集團的無價之寶「白櫻戀歌」將於拍賣晚宴上展出的消息，一行人決定轉往拍賣晚宴一探究竟！本次主線章節將登場2位新角色，將為故事劇情帶來意想不到的轉折。
「時光流轉之庭」限時開放！風花雪月主題套裝登場
全新的系統「時光流轉之庭」也在本次更新後為搭配師們敞開它的大門！傳說在奇迹大陸的最高處，有一座名為「時光流轉之庭」的美麗庭院，珍藏著所有的回憶與故事，來到這裡，暖暖將看見和朋友們最初的相遇以及一路走來的美麗風景。
時光流轉之庭中擁有「風花雪月」4大主題，搭配師每日可免費使用1次「祈願」，可獲得4大主題隨機道具和隨機附贈的限定套裝部件、金幣、鑽石和體力等。若分別集滿4大主題一定數量的道具，搭配師將可獲得風花雪月對應的主題套裝「初遇之風」、「心吻之花」、「飄渺之雪」、「永望之月」以及搭配背景和精美故事CG。
賀新春，迎狗年！春節慶祝活動即將開跑
為了慶祝農曆新年，《奇迹暖暖》特別推出新春慶祝活動，於本月16日起至22日止，將免費贈送搭配師們2018新年套裝「福旺相伴」，祝賀搭配師們狗年好運旺旺來。
不僅如此，即日起至本月22日止，搭配師們每日登入後即可領取NPC所贈送的祝賀紅包袋，累計最高可獲得高達1,400鑽；限時搶紅包活動也同步登場，將考驗搭配師們的手速和手氣！
今年農曆春節遇上了西洋情人節，愛神邱比特也於《奇迹暖暖》登場，將為搭配師帶來充滿祝福的「傾心一箭」。
《奇迹暖暖》在App Store和Google Play皆可免費下載。
《奇迹暖暖》App Store：
https://itunes.apple.com/tw/app/qi-ji-nuan-nuan/id1091427040
《奇迹暖暖》Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarbleasia.nikkitw
《奇迹暖暖》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TwNikkiNikki
《奇迹暖暖》官方網站：http://nu3.joybomb.com.tw/index/index2
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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