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第17章中主線劇情新登場的角色「白永羲」。第17章中主線劇情新登場的角色「瑞德」。時光流轉之庭．《初遇之風》時光流轉之庭．《心吻之花》時光流轉之庭．《飄渺之雪》 最夢幻的穿搭養成手遊《奇迹暖暖》(7日)宣布，全新主線關卡第17章和系統「時光流轉之庭」嶄新登場。而為迎接即將到來的農曆新年，《奇迹暖暖》也推出2018新年套裝和紅包活動，為搭配師帶來充滿喜氣的春節祝賀！主線關卡第17章正式登場 2位新角色亮相！《奇迹暖暖》於本次更新後，正式推出主線關卡第17章「白櫻紛落的晚宴」。海櫻與暖暖一行人在調查莉莉斯總理尼德霍格手中項鍊的過程中，卻耳聞蘋果聯邦服裝集團的無價之寶「白櫻戀歌」將於拍賣晚宴上展出的消息，一行人決定轉往拍賣晚宴一探究竟！本次主線章節將登場2位新角色，將為故事劇情帶來意想不到的轉折。「時光流轉之庭」限時開放！風花雪月主題套裝登場全新的系統「時光流轉之庭」也在本次更新後為搭配師們敞開它的大門！傳說在奇迹大陸的最高處，有一座名為「時光流轉之庭」的美麗庭院，珍藏著所有的回憶與故事，來到這裡，暖暖將看見和朋友們最初的相遇以及一路走來的美麗風景。時光流轉之庭中擁有「風花雪月」4大主題，搭配師每日可免費使用1次「祈願」，可獲得4大主題隨機道具和隨機附贈的限定套裝部件、金幣、鑽石和體力等。若分別集滿4大主題一定數量的道具，搭配師將可獲得風花雪月對應的主題套裝「初遇之風」、「心吻之花」、「飄渺之雪」、「永望之月」以及搭配背景和精美故事CG。賀新春，迎狗年！春節慶祝活動即將開跑為了慶祝農曆新年，《奇迹暖暖》特別推出新春慶祝活動，於本月16日起至22日止，將免費贈送搭配師們2018新年套裝「福旺相伴」，祝賀搭配師們狗年好運旺旺來。不僅如此，即日起至本月22日止，搭配師們每日登入後即可領取NPC所贈送的祝賀紅包袋，累計最高可獲得高達1,400鑽；限時搶紅包活動也同步登場，將考驗搭配師們的手速和手氣！今年農曆春節遇上了西洋情人節，愛神邱比特也於《奇迹暖暖》登場，將為搭配師帶來充滿祝福的「傾心一箭」。《奇迹暖暖》在App Store和Google Play皆可免費下載。《奇迹暖暖》App Store：https://itunes.apple.com/tw/app/qi-ji-nuan-nuan/id1091427040《奇迹暖暖》Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarbleasia.nikkitw《奇迹暖暖》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TwNikkiNikki《奇迹暖暖》官方網站：http://nu3.joybomb.com.tw/index/index2(蘇松濤報導)