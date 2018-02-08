「新故宮․Link to you」故宮精品網路商城新春慶改版中央網路報 (2018-02-08 12:26)
故宮表示，網路商城改版除了優化呈現商品情境圖與文物典藏說明，更提升站內全文搜尋功能，強化專區類別推薦與價格區間檢索商品的便利性。此外，新版故宮精品網路商城整合時下社群媒體，消費者可憑Facebook及Google+ 帳號一鍵登入，提供消費者更加友善便利的購物介面，縮短結帳流程，加速整體網購速度。
因應西洋情人節、農曆年節兩大佳節將至，故宮精品特選招桃花「郎世寧繡花包」、雙雙對對「帝后酒瓶塞」、「朕加恩賞紅包袋」、象徵「百財盡入袋」的「仿故宮翠玉白菜」，以及郎世寧「十駿犬」等狗年應景熱銷主打商品，提供海內外民眾新穎的送禮選擇。
歡迎民眾把握即日起至2月28日，於故宮精品網路商城不限金額消費即享9折的優惠，讓故宮文創商品在寒冬中為您送上溫暖祝福之意。有關故宮精品網路商城新春慶改版活動請洽：（02）2883-6887或查詢「故宮精品」網路商城。http://www.npmshops.com/main/modules/MySpace/index.php
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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上一則：情人節要到了！接吻前記得護唇！
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