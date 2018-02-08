【中央網路報】

台灣世界展望會成立兒童關懷中心，透過社工輔導及陪伴，關顧受地震影響之兒童(台灣世界展望會提供)台灣世界展望會進駐收容所，提供受災民眾及時諮詢與心靈關懷，陪伴他們走過黑暗時分(台灣世界展望會提供)台灣世界展望會籲請民眾捐款飢餓三十，支持花蓮兒童關懷中心及地震後救援工作-1(台灣世界展望會提供)台灣世界展望會籲請民眾捐款飢餓三十，支持花蓮兒童關懷中心及地震後救援工作-2(台灣世界展望會提供) 花蓮地區2月6日深夜11：50發生規模6.0的強震，造成花蓮市區多起災情傳出，更有4棟建築物倒塌或傾斜，主震發生後亦餘震不斷。台灣世界展望會已於昨晚第一時間啟動防災機制並成立災害回應指揮中心，除即刻確認受災地區服務的家庭及兒童安危，並進駐收容所提供受災民眾即時諮詢與心靈關懷，陪伴他們走過最艱困的時刻；且逐一探視、聯繫服務家戶，了解受災情形、兒童與家庭的安全，並評估後續救援及如房屋修繕等協助事項。(2/7)上午台灣世界展望會已於花蓮小巨蛋、中華國小兩處收容所開設「兒童關懷中心」，服務受災地區的兒童，透過說故事、團康、桌遊…等活動，紓解兒童受驚心情，並讓現場家長若有需要返家處理家屋狀況時，能有安心喘息的兒童照顧服務；現場亦有些家長主動加入兒童關懷的行列，和台灣世界展望會的社工一起關心所有受災安置的兒童。台灣世界展望會東區辦事處社工同仁更是不停歇地關心、確認在花蓮、新城、吉安鄉所服務的810位兒童與其家人的安全狀況，且親自走訪尚未聯繫上的家庭，以期確認每一個兒童及其家人都是安全的，並評估後續救援及房屋修繕等協助事項，同時也提供即時服務，花蓮民眾若有相關需求，可緊急連絡台灣世界展望會東區辦事處花蓮辦公室通報（03-823-6868）；並呼籲民眾建立正確地震防備災觀念，熟悉地震發生時應採取之保護措施，詳細訊息可參見本會官網。台灣世界展望會將全心致力投入救援工作，除向花蓮受災民眾獻上關懷及慰問之意，並祈盼救援工作順利進行，每一位受災家庭及受影響的居民都能順利度過此艱難時刻；祈願上帝護佑台灣，賜下最深的平安。台灣世界展望會亦籲請民眾捐款飢餓三十，支持花蓮兒童關懷中心及地震後救援工作，並持續為受災民眾與救援團隊禱告。中華電信用戶可用手機撥打51150進行捐款，救援花蓮震災。捐款請利用郵政劃撥帳號：15752467／戶名：台灣世界展望會（請註明：飢餓三十-救援花蓮震災）或利用台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw線上捐款，捐款網址：https://goo.gl/RdV16w相關資訊請洽愛心專線：02-2175-1995，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw(蘇松濤報導)