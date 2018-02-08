強震/台灣世界展望會成立花蓮地震災害回應指揮中心中央網路報 (2018-02-08 12:30)
(2/7)上午台灣世界展望會已於花蓮小巨蛋、中華國小兩處收容所開設「兒童關懷中心」，服務受災地區的兒童，透過說故事、團康、桌遊…等活動，紓解兒童受驚心情，並讓現場家長若有需要返家處理家屋狀況時，能有安心喘息的兒童照顧服務；現場亦有些家長主動加入兒童關懷的行列，和台灣世界展望會的社工一起關心所有受災安置的兒童。
台灣世界展望會東區辦事處社工同仁更是不停歇地關心、確認在花蓮、新城、吉安鄉所服務的810位兒童與其家人的安全狀況，且親自走訪尚未聯繫上的家庭，以期確認每一個兒童及其家人都是安全的，並評估後續救援及房屋修繕等協助事項，同時也提供即時服務，花蓮民眾若有相關需求，可緊急連絡台灣世界展望會東區辦事處花蓮辦公室通報（03-823-6868）；並呼籲民眾建立正確地震防備災觀念，熟悉地震發生時應採取之保護措施，詳細訊息可參見本會官網。
台灣世界展望會將全心致力投入救援工作，除向花蓮受災民眾獻上關懷及慰問之意，並祈盼救援工作順利進行，每一位受災家庭及受影響的居民都能順利度過此艱難時刻；祈願上帝護佑台灣，賜下最深的平安。台灣世界展望會亦籲請民眾捐款飢餓三十，支持花蓮兒童關懷中心及地震後救援工作，並持續為受災民眾與救援團隊禱告。中華電信用戶可用手機撥打51150進行捐款，救援花蓮震災。
捐款請利用郵政劃撥帳號：15752467／戶名：台灣世界展望會（請註明：飢餓三十-救援花蓮震災）
或利用台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw線上捐款，捐款網址：https://goo.gl/RdV16w
相關資訊請洽愛心專線：02-2175-1995，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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