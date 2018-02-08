推動高能效創新的安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號： ON），今日公佈其2017年度最佳代理商獲獎名單。這些獎項表揚每個區域市場的傑出代理商，包含他們在帶領整體通路銷售、增加市佔率、提高安森美半導體所收購公司之產品銷售，以及他們在總體流程管理所取得的高得分。



2017年度最佳代理商為：

• 美洲：艾睿電子（Arrow Electronics）

• 亞太區：文曄科技（WT Microelectronics）

• 歐洲、中東和非洲區: Avnet／Silica

• 日本: Macnica

• 全球高品質服務代理商：貿澤電子（Mouser Electronics）)

• 全球代理商：艾睿電子（Arrow Electronics）



安森美半導體全球通路銷售副總裁Jeff Thomson表示：「代理商通路的銷售額約占安森美半導體2017年度總收入的60%。世界各地代理商夥伴的支持是安森美半導體持續比業界更快速擴大市場滲透及增長收入的致勝關鍵。我們與通路夥伴的不懈合作關係及銷售發展計劃是我們持續計畫的主力之一。作為這些目標的提倡者，每位2017年度獎項的得主卓有成效地增加了產品銷售，開拓了可觀的新業務，並有效率地支持我們客戶的需求及安森美半導體追求卓越營運的倡議。安森美半導體很高興表揚這些傑出通路夥伴在2017年的寶貴貢獻，並期待明年繼續取得成功。」



關於安森美半導體

安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON）致力於推動高效能電子的創新，使客戶能夠減少全球的能源使用。安森美半導體是基於半導體的解決方案之領導供應商，提供全面性的高效能電源管理、類比、感測器、邏輯、時序、連線、離散元件、系統單晶片（SoC）及客製化元件。安森美半導體的產品幫助工程師解決在汽車、通訊、運算、消費性電子、工業、醫療、航空及國防應用的獨特設計挑戰。安森美半導體擁有敏銳、可靠、世界一流的供應鏈及品質專案，及一套嚴謹的審查標準和道德規範計畫，在北美、歐洲和亞太地區的關鍵市場的營運網路更包括製造廠、銷售辦公室和設計中心。欲瞭解更多資訊請造訪：http://www.onsemi.com。



•在 Twitter 上追蹤安森美半導體：www.twitter.com/onsemi



(蘇松濤報導)

【中央網路報】