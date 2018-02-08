詹姆斯生涯第5次絕殺!15年裡他只輸給科比他倆北京新浪網 (2018-02-08 13:00)
日期:2月8日NBA常規賽繼續激戰，騎士在主場以140比138擊敗了森林狼，勒布朗詹姆斯在比賽最後1秒投進絕殺球，避免了第二個加時的同時也幫助球隊取得了比賽的勝利。
根據美國媒體的統計，自從詹姆斯進入聯盟以來他一共完成過5次壓哨絕殺，這段時間內僅次於喬-約翰遜和科比-布萊恩特排名第三。
當時因為JR的頭腦發熱導致比賽最後僅剩1秒，形勢可謂來說非常的嚴峻，而且詹姆斯在常規時間內已經錯失了一次絕殺投籃，但在第一個加時賽中老詹沒有再浪費機會，面對吉米-巴特勒的防守投進絕殺。
投進絕殺后詹姆斯非常的興奮，而騎士全隊也時隔很久再次跳起了那熟悉的舞蹈，可以說詹姆斯這一球大大增長了球隊的氣勢。
上場比賽面對魔術詹姆斯在關鍵時刻沒有能夠幫助球隊，但是今天面對森林狼詹姆斯在關鍵時刻終於發威，體現出了皇帝的霸氣。
（余恆）
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