柯文哲捐一個月薪水 助花蓮強震災民重建NOWnews今日新聞 (2018-02-08 12:42)
花蓮地震造成 4 棟大樓坍塌傾斜，罹難人數已 9 人，仍有 58 人失聯。台北市長柯文哲今（8）日表示，將捐出一個月薪水，希望大家都能共襄盛舉，幫助災民度過難關，也幫助花蓮重新站起來。
花蓮地震救援工作持續進行，由於天候不佳，且有零星餘震，導致現場搜救行動困難，甚至一度暫停搜救任務，對於搜救人員的體力及精神，都是相當大的考驗。
柯文哲指出，截至目前爲止，北市府已經出動 53 人、3 台車輛、2 隻搜救犬，以及各式搜救器材，並與其他縣市的救災人員通力合作，會一起努力到所有人都被救出為止。
柯文哲強調，地震震垮了建築物，但震不垮台灣人的團結，他同時呼籲所有執行救災的人員，在執勤時也要注意自身安全。
柯文哲說，花蓮是人間淨土，每次來到這裡，都能讓心靈獲得平靜。這次強震重創，他將捐出一個月的薪水，希望大家都能共襄盛舉，幫助災民度過難關，也幫助花蓮重新站起來。
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