NBA／哈登收穫本季第8次破40分 火箭迎6連勝NOWnews今日新聞 (2018-02-08 12:50)
NBA西區老2的火箭今(8)日作客邁阿密美國航空球場，火箭靠著一哥James Harden攻下本季第8次破40分的好表現，聯手Chris Paul的24分，以109:101撲滅熱火，笑納近期6連勝，據聯盟龍頭勇士僅有0.5場勝差。
James Harden今天出賽36分鐘，全場25投13中命中率突破5成，三分球12投5中，罰球12投10中，拿下41分4籃板6助攻。據統計這是他本季第8次、個人第46次在例行賽中得到至少40分。
同為後衛好夥伴的Chris Paul貢獻24分7籃板7助攻。Harden更稱讚，「Paul的籃球智商非常高，他什麼都經歷過，這讓我打起球來非常輕鬆。」
熱火兩大後衛Goran Dragic、Josh Richardson奮力各繳出30分，加上當家中鋒Hassan Whiteside挹注「雙十」16分17籃板，幫助熱火在比賽尾聲一度追到僅落後4分，但在最後仍無法抵擋火箭猛攻，苦吞5連敗。
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