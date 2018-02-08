木棒聯賽／成德首戰勝西苑 陳同霆：算報仇NOWnews今日新聞 (2018-02-08 12:50)
高中木棒聯賽第三階段賽程今(8)日展開，嘉義市立棒球場首戰由西苑高中和成德高中交手，成德在前2階段唯一輸的一場球，就是敗給西苑，今天成德以8:2擊敗對手，總教練陳同霆表示算是報仇。
西苑先發投手鄭祐昇狀況不穩，成德趁勢進攻，前2局就攻下8分，也成為勝負的關鍵，總計鄭祐昇投2局被敲7支安打、2保送，失8分全部都是自責分。
「到了16強，每一隊的實力都相當接近，分數都咬得很緊，有辦法製造大局，得的分數越多，就越有機會。」陳同霆說。
上一場對上西苑後，成德有研究對方的選手，此役針對他們打者的弱點、比較打不好的位置攻擊，且今天成德投手群也都完成教練任務，全場只有出現1次保送，僅讓對手得到2分，「我都跟投手說只要沒有保送就有80分了。」陳同霆說。
雖然已經拿下了第三階段的首勝，不過陳同霆表示，學生還是有自己的壓力，可能想表現給別人看，會叮嚀球員把自己該做的事情做好就好了。
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