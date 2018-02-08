林昶佐全美巡迴募款 籲支持時代力量中央社 (2018-02-08 13:10)
時代力量立委林昶佐（中立者）率領兩位台北市議員參選人吳崢（左）、林穎孟（右），美東時間7日晚在紐約募款演講，籲請僑胞支持時代力量。中央社記者黃兆平紐約攝 107年2月8日
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