花蓮強震陸客4死 失聯增至5人中央社 (2018-02-08 12:32)
（中央社記者繆宗翰2018年2月8日電）海基會中午通報，截至目前，花蓮強震共造成4名陸客死亡，陸客失聯人數已增至5人。目前海基會正協處罹難陸客家屬取得相關證件，來台處理後事。
海峽交流基金會今天中午在媒體聯繫群組作上述通報。
據通報，遇難陸客分別為來自福建廈門的40歲婦人余妃、來自廣州的47歲楊麗蓉與19歲李楊琦，與年約50歲的婦人韋嘉（籍貫待確認），4人均為自由行旅客。
海基會指出，余妃的先生已於7日來台，母親及哥哥也將於近日來台處理後事，海基會已與家屬聯繫並協助辦理來台事宜，將持續保持密切聯繫並提供必要協助。
另外，余妃的11歲兒子在這次地震中受到輕傷，目前在花蓮慈濟醫院治療，已獲適當照料。
為楊麗蓉、李楊琦母女以及韋嘉承辦行程的安迪旅行社也已與家屬取得聯繫，擬於近日來台。海基會已聯繫內政部移民署及旅行社，將儘速協處辦理來台相關證件。
目前仍失聯的5名陸客，其身分仍待確認。
據行政院大陸委員會7日通報，至少有4名自由行陸客輕傷或皮肉擦傷，在花蓮慈濟醫院治療。另有顧姓陸客等13人證件遺失，已由移民署協處中。
花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，截至發稿，地震已造成9死267傷58失聯。（編輯：楊昇儒）
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