48分鐘大三雙 關鍵血帽壓哨絕殺，還有誰？北京新浪網 (2018-02-08 12:45)
比賽剩下1秒，
詹姆斯罰球線接球，
翻身後仰，
壓哨命中！
換個角度再欣賞一遍！
因為這記絕殺，
毒叔默默刪去了已經擼好的關於東部另外一位23號近三千字的文章。
老實說，連續兩天擼騎士，這絕非毒叔本意，
但詹姆斯征服了我，今天的頭條絕對是你的。
這個33歲的男人，
打了48分鐘，拿到37分10板15助，
關鍵時刻一攻一防殺死比賽，
這表現什麼水平？
沒得黑！
至此，老詹完成生涯（常規賽+季後賽）對全聯盟30隊（含騎士熱火）都砍過三雙的壯舉。
此外，詹姆斯還超越大Z成為騎士隊史籃板王！
對了，他也成為繼喬丹和加內特之後，第三位得分、籃板和助攻都排在隊史第一位的球員！
不吹不黑，騎士極其需要這樣一場振奮人心的勝利！
終於吃頓餃子了！
賭五毛錢，今天的騎士球迷都長這樣！
話說這樣的飆分大戰真是好看，
全場16次打平比分，
兩隊投中40個三分創造了紀錄！
其實巴特勒和森林狼都表現很不錯，
這是兩位核心的數據對比，
他們的得分之差，也是比賽的分差。
這絕對是三旬老漢生涯又一場經典戰！
此役他又收割了無數人的膝蓋，
我讀書少，今天只想說詹姆斯牛逼！
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被詹姆斯征服的點個讚唄！
籃球有毒
ID：lanqiuyoudu
一個讓人慾罷不能的公眾號
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