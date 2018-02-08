比賽剩下1秒，

詹姆斯罰球線接球，

翻身後仰，

壓哨命中！

換個角度再欣賞一遍！

因為這記絕殺，

毒叔默默刪去了已經擼好的關於東部另外一位23號近三千字的文章。

老實說，連續兩天擼騎士，這絕非毒叔本意，

但詹姆斯征服了我，今天的頭條絕對是你的。

這個33歲的男人，

打了48分鐘，拿到37分10板15助，

關鍵時刻一攻一防殺死比賽，

這表現什麼水平？

沒得黑！

至此，老詹完成生涯（常規賽+季後賽）對全聯盟30隊（含騎士熱火）都砍過三雙的壯舉。

此外，詹姆斯還超越大Z成為騎士隊史籃板王！

對了，他也成為繼喬丹和加內特之後，第三位得分、籃板和助攻都排在隊史第一位的球員！

不吹不黑，騎士極其需要這樣一場振奮人心的勝利！

終於吃頓餃子了！

賭五毛錢，今天的騎士球迷都長這樣！

話說這樣的飆分大戰真是好看，

全場16次打平比分，

兩隊投中40個三分創造了紀錄！

其實巴特勒和森林狼都表現很不錯，

這是兩位核心的數據對比，

他們的得分之差，也是比賽的分差。

這絕對是三旬老漢生涯又一場經典戰！

此役他又收割了無數人的膝蓋，

我讀書少，今天只想說詹姆斯牛逼！

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被詹姆斯征服的點個讚唄！

籃球有毒

ID：lanqiuyoudu

一個讓人慾罷不能的公眾號

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