燈泡發飆，

手撕東部全明星！

五連勝的火箭東征邁阿密，

挑戰已經四連敗的熱火，

克里斯-我沒進全明星？-保羅，

直面生涯首進全明星的德拉季奇！

賽前技巧君本以為，

這是保羅打臉全聯盟的好戲，

怎料一上來大鬍子就強行搶戲，

單節狂轟下 16 分直接打趴熱火 。

這也讓比賽略微沉悶，

連德安東尼都睡著了！

只是他沒想到，一覺醒來差點輸了 。。。

沒錯，

雖然熱火全民皆兵，

但今年好歹出了個全明星，

德拉季奇單吃登哥發起反擊：

半場打完，

熱火只以 57-61 落後，

不得不佩服平民軍熱火，

三巨頭時代過後依然堅挺！

更可怕的是，下半場回來，

火箭突然陷入得分荒！

不過，今時不同往日，

休斯頓人擁有控場大師保羅，

他突施冷箭讓球隊依然保持領先：

最後一節上來，

熱火依然頑強反擊，

但登哥開始收割比賽，

他開啟 MVP 模式獨砍 8 分，

一舉之力，擊潰全民皆兵的熱火！

109-101！

過程雖有起伏，

但火箭贏得很輕鬆，

賽季雙殺熱火豪取 6 連勝，

登哥 41分4板6助攻3搶斷1蓋帽，

保羅 24分7板7助攻，穩如磐石！

卡佩拉 13分8板3蓋帽，

數據雖然看得過去，但被白邊打爆，

好在有內內和格林這倆替補貢獻 19 分 。

熱火這邊，

理查德森 30分4板5助攻，

白邊 16分17板，

今天禁區就是他的後花園！

而德拉季奇，30分6助攻，

不吹不黑，雖然有球迷認為：

保羅更應該進入全明星，

但德拉季奇也值得披上全明星戰袍！

當然，今天的重點，

屬於火箭名宿麥迪叔叔：

若現在開打，火箭能擊敗勇士 。

划重點：系列賽！系列賽！系列賽！

登哥 2場比賽狂轟 77 分，

保羅日漸穩定，這組聯盟最強后場，

確實極具殺傷力，對此你怎麼看？

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