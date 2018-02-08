兩戰狂砍77分！主教練卻在場上睡覺北京新浪網 (2018-02-08 12:47)
燈泡發飆，
手撕東部全明星！
五連勝的火箭東征邁阿密，
挑戰已經四連敗的熱火，
克里斯-我沒進全明星？-保羅，
直面生涯首進全明星的德拉季奇！
賽前技巧君本以為，
這是保羅打臉全聯盟的好戲，
怎料一上來大鬍子就強行搶戲，
單節狂轟下 16 分直接打趴熱火 。
這也讓比賽略微沉悶，
連德安東尼都睡著了！
只是他沒想到，一覺醒來差點輸了 。。。
沒錯，
雖然熱火全民皆兵，
但今年好歹出了個全明星，
德拉季奇單吃登哥發起反擊：
半場打完，
熱火只以 57-61 落後，
不得不佩服平民軍熱火，
三巨頭時代過後依然堅挺！
更可怕的是，下半場回來，
火箭突然陷入得分荒！
不過，今時不同往日，
休斯頓人擁有控場大師保羅，
他突施冷箭讓球隊依然保持領先：
最後一節上來，
熱火依然頑強反擊，
但登哥開始收割比賽，
他開啟 MVP 模式獨砍 8 分，
一舉之力，擊潰全民皆兵的熱火！
109-101！
過程雖有起伏，
但火箭贏得很輕鬆，
賽季雙殺熱火豪取 6 連勝，
登哥 41分4板6助攻3搶斷1蓋帽，
保羅 24分7板7助攻，穩如磐石！
卡佩拉 13分8板3蓋帽，
數據雖然看得過去，但被白邊打爆，
好在有內內和格林這倆替補貢獻 19 分 。
熱火這邊，
理查德森 30分4板5助攻，
白邊 16分17板，
今天禁區就是他的後花園！
而德拉季奇，30分6助攻，
不吹不黑，雖然有球迷認為：
保羅更應該進入全明星，
但德拉季奇也值得披上全明星戰袍！
當然，今天的重點，
屬於火箭名宿麥迪叔叔：
若現在開打，火箭能擊敗勇士 。
划重點：系列賽！系列賽！系列賽！
登哥 2場比賽狂轟 77 分，
保羅日漸穩定，這組聯盟最強后場，
確實極具殺傷力，對此你怎麼看？
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