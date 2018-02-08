日期:2月8日，隨著交易截止日的來臨，一些消息出現在了人們的視野中。據著名記者馬克-斯坦因報導，快船想交易艾弗里-布拉德利，而他們想把這名強力後衛換一個首輪選秀權，而布拉德利是之前格里芬那樁交易換來快船隊的。

同樣來自於馬克-斯坦因：「聖安東尼奧馬刺隊對布拉德利很感興趣，他們正在積極尋求合適的方式來促成這筆交易。」不知道對於快船來說，馬刺隊的首輪簽在他們的心裏，到底值不值直接出手布拉德利。

面對此種情況有網友稱：「里弗斯為了讓太子爺上位，真是不擇手段啊。」

艾弗里-布拉德利本賽季場均14.8分2.4籃板2.1助攻。

（漢堡）