根據《中華人民共和國財政部公告2018年第13號》要求，現將廣西福利彩票市場2018年春節休市有關事項公告如下：

一、春節休市時間為2018年2月15日0：00至2月21日24：00。

二、休市期間，除刮刮樂即開型彩票外，停止電腦福利彩票雙色球、七樂彩、3D、快樂十分、快樂雙彩、快3、中福在線視頻彩票的銷售、開獎和兌獎。

三、彩票兌獎截止期最後一天在彩票市場休市期間的，兌獎順延至彩票市場休市結束后的第一個工作日。

四、2018年2月22日0：00起恢復銷售、開獎和兌獎。

特此公告。

廣西福利彩票發行中心

2018年2月7日