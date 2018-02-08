若不滿協商 加拿大總理重申不惜退出NAFTA中央廣播電台 (2018-02-08 10:42)
加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)7日在訪美期間重申，假使協商不能成功研擬出他能接受的協定的話，他寧可離開北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement)。
杜魯道在芝加哥時表示，「我們將不會被迫接受任何舊協議，而沒有協議對加拿大而言，可能比一個不好的協議更有利。」芝加哥是杜魯道訪美的第一站，杜魯道之後也會前往洛杉磯及舊金山。
在杜魯道發表評論之前，加拿大、美國和墨西哥在1月29日剛結束進展緩慢的最新一輪會談。
美國總統川普(Donald Trump)已提出威脅，若沒有按照他的心意來協商，就要退出北美自由貿易協定。
杜魯道7日在芝加哥大學(University of Chicago)露面時表示，「我們合理地關切北美自由貿易協定的未來，因為(美國)總統已表示，他不確定這是件好事。」
杜魯道指出，如果美國提出壞的交易，加拿大寧願離開這項貿易協定，但他也強調，北美自由貿易協定讓兩國受益。
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