花蓮6日深夜發生地震，海基會今天(8日)上午表示，經向刑事局及中央災變中心查證，至8日上午9時止，確認3名中國大陸籍人士余妃、楊麗蓉、李楊琦罹難、身分仍在確認中的1位姓名是韋嘉，他們都是自由行陸客。

海基會指出，余妃女士的先生已於7日來台，其母及胞兄也將於近日來台處理後事，海基會已與家屬聯繫並協助辦理來台事宜，後續會保持密切聯繫並提供必要協助。

海基會表示，楊麗蓉、李楊琦是母女，承辦她們行程的安迪旅行社已與家屬取得聯繫，家屬擬於近日來台，海基會已聯繫移民署及旅行社，同樣會儘速協處辦理來台相關證件。

至於確認中、可能亡故的韋嘉女士，她的兒子是在媒體看到遺體確認為他的母親，旅行社也先行與家屬取得聯繫，海基會將儘速協處辦理來台相關證件。