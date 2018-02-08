花蓮6日深夜發生地震，海基會今天(8日)中午表示，經查證已有4名中國大陸籍人士余妃、楊麗蓉、李楊琦、韋嘉罹難，另外失聯的有5人。

海基會指出，余妃女士的先生已於7日來台，其母及胞兄也將於近日來台處理後事，海基會已與家屬聯繫並協助辦理來台事宜，後續會保持密切聯繫並提供必要協助。

海基會表示，楊麗蓉、李楊琦是母女，承辦她們行程的安迪旅行社已與家屬取得聯繫，家屬擬於近日來台；至於韋嘉女士，旅行社也先行與家屬取得聯繫，海基會都會儘速協處辦理來台相關證件。