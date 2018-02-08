花蓮受災外籍人士 移民署將協助補證及聯繫中央廣播電台 (2018-02-08 12:22)
花蓮強震造成人員死傷慘重，移民署今天(8日)表示，地震後移民署立即成立緊急應變小組，蒐集因花蓮強震而受傷或遺失證件的外來人口(含台灣地區無戶籍國民、中國大陸地區人民、香港澳門居民及外國人)資料，派員前往花蓮慈濟醫院探視受傷旅客，並協調聯繫相關機關，包括陸委會、海基會、觀光局及外國駐台辦事處以及旅行業者有關災民家屬緊急來台事宜；另外，也已掌握多位遺失證件的旅客情形，主動與代辦旅行社或旅客聯繫，協助補發證件及相關事宜。
因應突發重大災害，移民署考量前述外來人口因受地震災害影響，導致其外僑(永)居留證、入出境許可證等相關證件有滅失、遺失、污損等，或因受傷需在台就醫治療等情形，有繼續停留的必要，因此有重新申請補發或辦理延期的需求，移民署已安排專人協助遭受重大災害之外來人口補(核)發相關證件，並依規費法免徵規費。
由於外來人口受災人員名單持續變動，移民署表示，如經花蓮縣政府認定屬前述災民，也有申請補發或延期前述證件的必要者，移民署將持續協處，並盡全力協助災民家屬緊急來台。移民署呼籲如有旅客因這次地震而遺失證件需協助者，請與代辦旅行社或移民署各轄區服務站或專勤隊聯繫。
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