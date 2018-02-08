柯文哲主持萬大漁市臨時中繼拍賣場工程動工中央社 (2018-02-08 12:50)
台北市長柯文哲（前左5）8日在台北主持萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場工程開工典禮，與來賓一同祈福開工順利。中央社記者張皓安攝 107年2月8日
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MARIUM 泳裝 MAR-3009W．marium 防水袋．marium 泳裝 湖藍．marium．MARIUM MIZUNO 85YA．marium 競賽泳裝．marium 連身裙．marium 泳鏡．marium 泳褲．marium 泳帽．marium 平口泳褲．marium 二件式泳裝．MARIUM 半身水母衣 防曬衣．MARIUM 兩件式．marium 方向盤．MARIUM MIZUNO．MARIUM 三角．marium 背心．marium 泳裝．marium 兩件．marium 吸水巾．MARIUM MAR-1503．marium 罩衫．MARIUM 四角．marium 棉花糖．marium 泳衣
花蓮地震凌晨4時災情統計：2死202傷【NOWnews今日新聞】
花蓮地震 特戰官兵加入救援【中央社】
蔡總統：已下令國軍盡全力協助救災【中央社】
花蓮地震 花防部指揮官刻正勘災【中央廣播電台】
蔡總統了解救災情況（2）【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》