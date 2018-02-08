柯文哲出席萬大漁市臨時中繼拍賣場開工典禮中央社 (2018-02-08 12:50)
台北市長柯文哲（圖）8日在台北主持萬大漁市臨時中繼拍賣場工程開工典禮，工程預計9月底完工，柯文哲期望改建工程能超前進度。中央社記者張皓安攝 107年2月8日
關鍵字：
上一則：柯文哲看黃鰭鮪魚模型
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MARIUM 泳裝 MAR-3009W．marium 防水袋．marium 泳裝 湖藍．marium．MARIUM MIZUNO 85YA．marium 競賽泳裝．marium 連身裙．marium 泳鏡．marium 泳褲．marium 泳帽．marium 平口泳褲．marium 二件式泳裝．MARIUM 半身水母衣 防曬衣．MARIUM 兩件式．marium 方向盤．MARIUM MIZUNO．MARIUM 三角．marium 背心．marium 泳裝．marium 兩件．marium 吸水巾．MARIUM MAR-1503．marium 罩衫．MARIUM 四角．marium 棉花糖．marium 泳衣
- EssenPure水蘋果 WA-58M雙溫廚下加熱器(觸控式)+EP05活礦機
- 【十方佛教文物】關聖帝君龍宮舍利項鍊
- 果之家 日本青森特級黑金剛大紅榮蘋果10公斤(約22-26顆)
- CLASS roberto cavalli 黑色蕾絲領結設計長袖上衣
- 技嘉Z370平台【風暴製圖】Intel第八代i5六核 P2000-5G繪圖
- ★展示品出清★JYC SV-150S靜音提琴(黃色套裝組)~僅此一把原
- Avantree HT3189 影音同步低延遲藍牙發射器+藍牙無線耳罩式
- 【BOSS】FV-50H 音量踏板
- Love Sex Money-Lorella Signorino 黑色V無袖洋裝
- 【Kimo 德國手工氣墊鞋】上班族最愛素面質感柔軟羊皮低跟跟
花蓮地震凌晨4時災情統計：2死202傷【NOWnews今日新聞】
花蓮地震 特戰官兵加入救援【中央社】
蔡總統：已下令國軍盡全力協助救災【中央社】
花蓮地震 花防部指揮官刻正勘災【中央廣播電台】
蔡總統了解救災情況（2）【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》