平昌冬奧開幕前夕 冰壺新增項目先開戰中央社 (2018-02-08 12:30)
（中央社南韓江陵8日綜合外電報導）南韓地主選手張惠智（Jang Hye-Ji，音譯）今天在平昌冬季奧運展開為期18天的冰壺賽事，滑出奧運史上第一個冰壺混合雙人項目石壺。
法新社報導，平昌冬奧正式開幕典禮將於明晚登場，不過奧運史上首度列入競賽項目的冰壺混合雙人賽今天率先登場。冰壺賽事為期18天，將在25日閉幕式當天結束。
張惠智與搭檔李基正（Lee Ki-Jeong，音譯）在首輪分組賽迎戰芬蘭組合考斯特（Oona Kauste）和拉達米奇（Tomi Rantamaeki），張惠智今天在江陵冰壺中心（Gangneung Curling Centre）約2500名觀眾面前把握機會，創下奧運歷史。
其他首輪分組賽，包括加拿大隊對上挪威隊、中國隊出戰上屆世錦賽冠軍組合瑞士隊，以及來自俄羅斯的奧運獨立參賽者迎戰美國隊。
來自俄羅斯的夫妻檔克魯謝尼基（Aleksandr Krushelnitckii）和布萊斯加洛娃（Anastasia Bryzgalova）是2016年世錦賽冠軍。俄羅斯因2014年素溪冬奧出現重大禁藥違規事件，被禁止參與平昌冬奧，俄羅斯運動員必須以中立身分參賽。
克魯謝尼基和布萊斯加洛娃今天出戰美國韓密爾頓兄妹檔麥特和貝卡（Matt and Becca Hamilton），展開奪牌戰。他們得分時，現場仍可聽到有觀眾喊「俄羅斯」。
7輪分組賽將進行到11日，成績最佳的4隊將挺進12日準決賽，銅牌戰和金牌戰預定13日登場。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070208
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