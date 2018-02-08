騎士賽季首次擊敗強隊！尷尬的7連敗終於沒了北京新浪網 (2018-02-08 12:34)
騎士尷尬的0勝7負終於結束了
日期:2月8日，NBA常規賽克利夫蘭騎士隊坐鎮主場以140-138戰勝明尼蘇達森林狼隊，憑藉詹姆斯最後1秒鐘的絕殺，騎士隊嘗到了一場勝利的果實。而這顆勝利果實分外的「甜」。
說來慚愧，本賽季已經到了2月了，本場比賽是騎士隊開賽第一次擊敗聯盟前6名的隊伍，在面對四部前4的比賽中騎士隊從來沒能拿下過勝利，而戰勝森林狼之後他們做到了。
在本場比賽結束之後，許多網友留言說：「本場比賽的勝利會讓騎士回血。」這樣的言論也是來自於此。
騎士隊目前以30勝22負排在東部第三位，今天的勝利讓他們避免了三連敗。
（漢堡）
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