日期:2月8日，NBA常規賽克利夫蘭騎士隊坐鎮主場以140-138戰勝明尼蘇達森林狼隊，憑藉詹姆斯最後1秒鐘的絕殺，騎士隊嘗到了一場勝利的果實。而這顆勝利果實分外的「甜」。

說來慚愧，本賽季已經到了2月了，本場比賽是騎士隊開賽第一次擊敗聯盟前6名的隊伍，在面對四部前4的比賽中騎士隊從來沒能拿下過勝利，而戰勝森林狼之後他們做到了。

在本場比賽結束之後，許多網友留言說：「本場比賽的勝利會讓騎士回血。」這樣的言論也是來自於此。

騎士隊目前以30勝22負排在東部第三位，今天的勝利讓他們避免了三連敗。

（漢堡）