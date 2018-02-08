詹姆斯上籃

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詹姆斯助攻

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詹姆斯劈扣

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詹姆斯三分拖進加時

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詹姆斯關鍵封蓋續命

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詹姆斯最後一秒後仰壓哨絕殺

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詹姆斯包攬騎士最後14分中的12分

砍35+10+15殺死比賽

詹姆斯。。。

詹姆斯牛逼啊！！！

血戰48分鐘

大心臟三分拖入加時

正面血帽捍衛禁區

壓哨中投絕殺對手

誰TM來告訴我

今天的詹姆斯該怎麼吹？

騎士VS森林狼

創紀錄的比賽

創紀錄的精彩

兩隊一共扔進40記三分

NBA歷史第1

這本是屬於森林狼雙槍的比賽

唐斯三分6中6彈無虛發

吉米-巴特勒21中14狂轟35分

然而

今天的真正主角

依舊是勒布朗-詹姆斯

如果說森林狼的JB真硬氣（巴特勒）

那老詹就是真JB硬氣

這是屬於他的里程碑一戰

三分命中數升至歷史第22

總籃板數升至歷史第63

同時也升至隊史第1

得分籃板助攻

全部隊史第1

老詹當爹又當媽

這是屬於老詹的救贖一戰

他拯救了懸崖邊上的騎士

他拯救了惶惶不安的阿盧

在人們懷疑他狀態下滑的風口浪尖

他選擇用實際表現回擊質疑

詹姆斯依舊是那個詹姆斯

他用生涯第20記絕殺

宣告皇位依舊穩固

亂臣賊子休想謀權篡位

騎士VS森林狼集錦

神仙打架的一戰

流量用光了也得看

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籃球絕技

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