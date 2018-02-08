40記三分+壓哨絕殺！聯盟最強硬的男人還是他北京新浪網 (2018-02-08 12:36)
詹姆斯上籃
▼
詹姆斯助攻
▼
詹姆斯劈扣
▼
詹姆斯三分拖進加時
▼
詹姆斯關鍵封蓋續命
▼
詹姆斯最後一秒後仰壓哨絕殺
▼
詹姆斯包攬騎士最後14分中的12分
砍35+10+15殺死比賽
詹姆斯。。。
詹姆斯牛逼啊！！！
血戰48分鐘
大心臟三分拖入加時
正面血帽捍衛禁區
壓哨中投絕殺對手
誰TM來告訴我
今天的詹姆斯該怎麼吹？
騎士VS森林狼
創紀錄的比賽
創紀錄的精彩
兩隊一共扔進40記三分
NBA歷史第1
這本是屬於森林狼雙槍的比賽
唐斯三分6中6彈無虛發
吉米-巴特勒21中14狂轟35分
然而
今天的真正主角
依舊是勒布朗-詹姆斯
如果說森林狼的JB真硬氣（巴特勒）
那老詹就是真JB硬氣
這是屬於他的里程碑一戰
三分命中數升至歷史第22
總籃板數升至歷史第63
同時也升至隊史第1
得分籃板助攻
全部隊史第1
老詹當爹又當媽
這是屬於老詹的救贖一戰
他拯救了懸崖邊上的騎士
他拯救了惶惶不安的阿盧
在人們懷疑他狀態下滑的風口浪尖
他選擇用實際表現回擊質疑
詹姆斯依舊是那個詹姆斯
他用生涯第20記絕殺
宣告皇位依舊穩固
亂臣賊子休想謀權篡位
騎士VS森林狼集錦
神仙打架的一戰
流量用光了也得看
▼
讓熱愛籃球
成為最有逼格的事
籃球絕技
長按二維碼關注
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MARIUM 泳裝 MAR-3009W．marium 防水袋．marium 泳裝 湖藍．marium．MARIUM MIZUNO 85YA．marium 競賽泳裝．marium 連身裙．marium 泳鏡．marium 泳褲．marium 泳帽．marium 平口泳褲．marium 二件式泳裝．MARIUM 半身水母衣 防曬衣．MARIUM 兩件式．marium 方向盤．MARIUM MIZUNO．MARIUM 三角．marium 背心．marium 泳裝．marium 兩件．marium 吸水巾．MARIUM MAR-1503．marium 罩衫．MARIUM 四角．marium 棉花糖．marium 泳衣
曼聯砸4500萬搶穆帥欽點名將 球員已確認將離隊【北京新浪網】
放棄詹皇喬治!湖人改變引援計劃 瞄準湯神少主【北京新浪網】
再公開談別隊超巨!湖人總裁魔術師被罰5萬美元【北京新浪網】
6秒43！蘇炳添再破60米亞洲紀錄 史上第五快！【北京新浪網】
棒球【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》