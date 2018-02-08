曼聯在冬窗簽下了桑切斯，成為冬季轉會市場上操作最成功的豪門之一。不過在引進桑切斯后，曼聯也沒有停止引援的腳步，如今，他們把目光投向了法甲豪強摩納哥球員法比尼奧。

據《太陽報》報導，曼聯準備在今年夏季轉會期求購法比尼奧，曼聯願意為法比尼奧付出4500萬英鎊的轉會費。報導中稱穆里尼奧在冬季轉會期內就希望簽下法比尼奧，但當時俱樂部把精力都投入在從阿森納陣中引進桑切斯的交易上，並未完成法比尼奧的轉會。他們也會在夏窗時繼續求購這名巴西球員。報導中稱，曼聯方面已經和摩納哥開啟了轉會談判，曼聯希望轉會能儘快敲定。

法比尼奧本人也對離隊持開放態度，稱自己在摩納哥的日子進入倒計時。此前法比尼奧曾公開表示：「如果能去到一個新的聯賽，或者能加盟更具雄心的球隊，我會非常感興趣。我再摩納哥度過了一段美好的時光，但我在這裏（摩納哥）的日子已經進入倒計時，我清楚俱樂部的目標是以聯賽第二的身份進入歐冠，球隊不準備依靠大牌球員，而是指望年輕球員。我已經度過了這個進程。我來到摩納哥時還不知名，我在摩納哥打出了名氣，也贏得了一些東西，但是也許我需要一個新的挑戰。」

（長歌）