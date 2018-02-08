雙殺丁寧贏遍一線主力 湖北女乒奪冠靠的就是她北京新浪網 (2018-02-08 12:43)
劉詩雯
此前誰也沒想到湖北隊會提前奪冠，「在落後或者碰到困難時，能夠頂得住，劉詩雯是全隊的精神支柱，可以說如果沒有她，也拿不到這個成績。」饒靜文說。
上賽季，以699.6萬轉投鄂軍的劉詩雯，在賽季初遭遇禁賽風波，情緒跌至谷底。但在全隊的支持和鼓勵下，她調整心態，迅速恢復競技水平，并力助湖北隊問鼎。本賽季，她再展強大實力，雙殺丁寧，戰勝朱雨玲和陳夢，擊敗國乒新銳王曼昱、孫穎莎、陳幸同……贏遍了國家隊一線主力，17輪過後以28勝2負的戰績高居個人排名首位。「劉詩雯的狀態完全可以用神勇來形容。雖然我知道她有這樣的實力，但在一周雙賽、主客場到處跑的情況下，作為老將還能打出這麼高的勝率，確實讓人驚喜。」饒靜文說。
對比兩個冠軍賽季，饒靜文說，本賽季的劉詩雯打出了最好成績。「上賽季我們的雙打在關鍵場次都頂下來了，今年雖然雙打也起到很大的作用，但在對勁旅八一、深圳大學和山東魯能時都沒能拿分，這對劉詩雯是個很大的壓力，而她基本上起到力挽狂瀾的作用。」
劉詩雯則說：「今年聯賽打的場次比我去年全年的國際比賽還多，體能消耗很大。我知道自己的表現會影響全隊，這也讓我更有動力。而離冠軍越近時，我取勝的慾望就越強烈，碰到困難時也比對手更堅決。」(湖北日報)
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