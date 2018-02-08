新春佳節將至，為表達對弱勢群體的關愛，2月7日，廣西福彩中心繼續攜手南寧晚報開展2018「福彩情 愛心年夜飯」活動，現場邀請200名環衛工人和貧困家庭代表到桂林肥仔江南店同吃愛心年夜飯。活動中還將進行精彩的文藝演出，並送出精美禮品。

2018「福彩情 愛心年夜飯」活動採取集中同吃年夜飯和進家入戶為貧困戶送年夜飯兩種形式相結合的方式開展。其中，2月7日，邀請200名環衛工人和貧困家庭代表集中在桂林肥仔江南店同吃年夜飯。另外，廣西福彩和南寧晚報還向社會徵集志願者和愛心車輛，走進梧桐苑、東溝嶺、南鐵北一區等社區，為50戶困難家庭送上愛心年夜飯。活動共惠及250戶家庭。

春節期間，當萬家團圓時，可敬的「城市美容師」——環衛工人卻堅守在工作崗位。他們全年無休、辛勤工作，只為了給市民一個整潔舒適的環境。大家都知道環衛工人辛苦，但不知道他們即使是節假日也要繼續上班，甚至吃一頓年夜飯也是匆匆忙忙。除夕來臨，也將迎來燃放煙花爆竹和垃圾量增加的高峰期，環衛工人的工作量也隨之增大。所以，廣西福彩和南寧晚報提前請他們吃一頓年夜飯，就是希望大家在忙碌工作之餘，能夠更好地感受溫暖，享受生活。

當日，活動主辦方還將邀請8位書法家，現場為環衛工人和社區困難戶書寫新春對聯和福字貼。廣西福彩中心特意準備了抱枕、雨傘等精美禮品送給大家，現場還有豐富的抽獎禮品為大家助興。

獲知這項公益活動，韋女士也主動參與。廣西環江古法鄉菜種植基地負責人韋女士捐出基地農戶家種植的100箱沙糖橘和一頭香豬，剛採摘下來的沙糖橘連夜從產地河池環江縣快馬加鞭送到活動現場。一些演藝人員也帶來了精彩節目為活動義演，陳賢拿出自己的絕活，為大家表演川劇變臉和魔術；青秀區鳳嶺北社區藝術團帶來舞蹈《拜新年》；環衛工人也將登上舞台，表演精心編排的節目。

活動中，廣西福利彩票發行中心副主任梁衛代表廣西福利彩票發行中心向環衛戰線的朋友們一直以來為城市美化付出的辛勤勞動表示崇高的敬意和衷心的感謝，並祝環衛工作者、部分貧困戶代表，以及各界朋友們新春快樂，萬事如意。