近況不佳的騎士隊，今（8）日對戰灰狼隊比賽中，先戰至延長，在延長賽剩下最後一秒時，「小皇帝」LeBron James上演不可思議絕殺，他在罰球線左右接到球，然後翻身往後跳投得手，終場騎士隊就以140：138贏球，LeBron James也成了理所當然的大英雄。

總教練Tyronn Lue上一場比賽才因為生病，臨時離開場邊，最後被魔術隊逆轉勝，不過騎士隊沒有花多久時間，就再次找回手感。

這場比賽是傳統「騎士式」籃球，LeBron James又再次拯救了全隊，他先在讀秒階段封阻了Jimmy Butler的上籃，然後他又射進致勝絕殺，幫助球隊氣走灰狼。

LeBron James全場拿下37分、15助攻、10籃板的大三元表現，加上J.R. Smith也貢獻20分，幫助騎士隊拿下重要的一勝。

此外，兩隊合計共投進40顆三分球已經創下NBA紀錄，騎士隊這場比賽前，近19場輸了13勝陷入低潮，不過這場贏球後，或許有重現曙光的機會。