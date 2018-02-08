日期:2月8日，休斯頓火箭今天在背靠背第2場以109-101力克邁阿密熱火，火箭球迷在為6連勝歡欣鼓舞之際，在翻開戰績排名時更多了份驚喜：如今火箭距聯盟第一金州勇士僅差0.5個勝場。[火箭能否反超勇士重回聯盟第一？競猜NBA獲超高返獎，每日送千元大禮]

本季初火箭曾一度高居聯盟榜首，但16連勝后，火箭在傷病打擊下攻防皆滑坡，而勇士找回感覺，一路攻城拔寨，火箭只能眼睜睜看著西區頭名易主。一度，火箭還將聯盟第二拱手送給凱爾特人，甚至得提防西區第3馬刺後來居上。

但近期形勢再次陡轉。昨天火箭客場拿下籃網后，火箭球迷紛紛祈願雷霆拿勇士開刀，不料願望成真。而再敗給雷霆后，勇士近10場6勝4負，兩隊同樣輸掉13場，只是火箭少賽2場暫列第2。而今天在再次啃下熱火這一塊「硬骨頭」后，火箭近10場9勝1負，距勇士也僅差0.5個勝場。

這也印證出近期火箭勢頭之強勁。本場賽前，克林特-卡佩拉曾豪言：「（全明星周末前）還有5場比賽，我們的目標是全部拿下。」埃里克-戈登表示：「只要做好防守，我們將很難被擊敗，因為我們的進攻不比任何隊差。」

此外，火箭上下之所以如此信心百倍，還來自於他們和勇士的對比。本季迄今，勇士對火箭、雷霆僅取得1勝4負，貌似不再如前幾季那樣強悍無匹到令人絕望。而其中火箭2次在「燈泡組合」+克林特-卡佩拉3人皆能出戰的比賽中擊敗勇士，也很有說服力。[新浪體育專享！玩NBA籃球大師，充30返最高99元現金紅包]

本場賽前，特雷西-麥克格雷迪就曾直言：「如果季後賽現在開始，我看好火箭在系列賽中勝出，他們如今打出了現象級的水平……勇士有理由開始擔心了。」

火箭取代勇士？先從超越勇士重奪西區頭名開始。（魑魅）